BARBARIAN バーバリアン ラグビー ウエア ラガーシャツ サイズ M

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ご覧頂きありがとうございます‼︎BARBARIANバーバリアンラグビーウエアバーバリアンラガーシャツサイズM平置き採寸着丈…60cm身幅…46cm肩幅…38cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承くださいcotton100%シンプルなカラーで色々なパンツに合わせやすいかと思います♩特に目立つ汚れも無く、綺麗な状態ですが、あくまでもUSEDとご納得の上ご購入下さい。神経質な方はご遠慮願います。当方、タバコは吸いません。ペットは飼っておりません。気になる方は是非コメントください☆よろしくお願いします‼︎24#セントジェームス#ラグビー#ラグビージャージ#ジャージ#オールブラックス#ラグビー日本代表#秋コーデ