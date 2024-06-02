【 EASTBOY 】女神　刺繍　合皮　茶色　ブラウン　スクールバッグ　通学

ご覧いただきありがとうございます♪イーストボーイの合皮エナメル素材スクールバッグです＾＾約半年程使用しました！大きな汚れはないものの光に当たると使用に伴う擦れなど見られますため、お写真でご確認いただきご了承いただけます方に、、(＞人＜;)縦26センチ、横40センチマチ18センチがおおよそのサイズ感となっております♩女神刺繍のロゴはピンクです＾＾質問お待ちしてます（＾_＾）



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