マンタスエスカライ　スペイン製 マフラー　サンプル品

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スペイン製 MANTASEZCARAYモヘアマフラーサンプル品です※サンプル品の為、原産国、品質表示はありません。 ご理解いただける方宜しくお願い致します。220センチ×22センチです。色、柄は写真よりご確認出来ますでしょうか。自宅保存の為折ジワがあります最初から金額ギリギリで出品しておりますのでお値下げ不可です。簡易包装で送らせていただきます。宜しくお願い致します。