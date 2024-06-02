MICHEAL KORS トートバッグ ブラウン/ソフトピンク

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商品詳細
マイケルコースMICHEALKORSトートバッグ11000円→10900円値下げしました。(6/23)●色ブラウン/ソフトピンク※写真ではわかりずらいと思いますので、よろしければ下記品番を検索してください。↓●品番【30F8GV6T4B】●サイズ(cm)W30×H28×D15cmA4ファイル入ります。数年前に通勤用で購入し、半年ほど使用しましたがこれ以上汚れを増やしたくなく、その後保管しておりました。汚れの細部を写真にてご確認していただき、ご了承頂いたうえで購入お願いします。また、他に気になる点ございましたらコメントにてお願いします。
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