male'tme't の2wayラベンダー色ブラウス

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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ラベンダー袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、チェック、バルーン/ボリューム袖素材···リネン(麻)、レーヨンサイズ38定価15400円前後2wayで着用できます。実際のお色は６枚目画像の色に近い、ラベンダー色です。used品に理解のある方のご購入をお願いいたします。発送の際には小さく折りたたみます。他サイトにも出品中の為急に削除する場合があります。ご了承ください。
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