ozzonキャミソール

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商品詳細
首元部分が取り外し可能なキャミソールです。デザインがすごく可愛いです。家で眠る前に誰かに着ていただきたくて出品しました。よろしくお願いします。柄・デザイン···花柄カラー···グレーカップ···カップなし季節感···春、夏、秋
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