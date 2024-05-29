- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- ココディール コンパクトパワショルブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ブラックほどよいシアー素材を使用したコンパクトパワショルブラウスです。ふんだんにギャザーを入れた袖は構築的でモードな雰囲気を醸し出し、甘すぎず上品な印象に導きます。袖の中心部分によせたドロストのギャザーは、上部分と下部分に多めによるようにステッチで止めることでメリハリを出しています。肩幅をコンパクトに設定し、ウエストを少しシェイプする事で女性らしさを引き立たたせ、美シルエットにこだわりました。袖にボリュームがありながらも身頃はすっきりとしているので、パンツにもスカートにも合う万能アイテムです。裏地：なし生地の厚さ：薄手透け感：ややあり伸縮性：なし商品コード72518582素材ポリエステル100%カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/reboot62736.html
http://narcologia.ru/goods/stealth911776.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle740666.html
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖 | フリマアプリ ラクマ
ココディール コンパクトパワショルブラウス
ココディール コンパクトパワショルブラウス
COCO DEAL SNAP / ココディール スナップ on Instagram:
ココディール コンパクトパワショルブラウス
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖
【タグ付き】COCODEAL ココディール/コンパクトパワショルブラウス
【タグ付き】COCODEAL ココディール/コンパクトパワショルブラウス
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖
COCO DEAL - ココディール コンパクトパワショルブラウスの通販 by ...
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖
COCO DEAL - ココディール コンパクトパワショルブラウスの通販 by ...
ベーシックコンパクトTシャツ｜PETAL ONLINE（ペタルオンライン）
http://narcologia.ru/goods/reboot62736.html
http://narcologia.ru/goods/stealth911776.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle740666.html
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖 | フリマアプリ ラクマ
ココディール コンパクトパワショルブラウス
ココディール コンパクトパワショルブラウス
COCO DEAL SNAP / ココディール スナップ on Instagram:
ココディール コンパクトパワショルブラウス
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖
【タグ付き】COCODEAL ココディール/コンパクトパワショルブラウス
【タグ付き】COCODEAL ココディール/コンパクトパワショルブラウス
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖
COCO DEAL - ココディール コンパクトパワショルブラウスの通販 by ...
ココディール コンパクトパワショルブラウス 七分袖
COCO DEAL - ココディール コンパクトパワショルブラウスの通販 by ...
ベーシックコンパクトTシャツ｜PETAL ONLINE（ペタルオンライン）