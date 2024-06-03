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商品詳細
38号 肩幅32 バスト68 身丈55落ち着きのあるパステルグリーン今年、都内百貨店で購入し、一度短時間着用のみです。一昨年購入した同色系のグリーンの方をよく着用するためこちらは出品します。
http://narcologia.ru/goods/seamless97229.html
http://narcologia.ru/goods/assessor274303.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic173337.html
アセテートポリエステルノースリーブプルオーバー
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アセテートポリエステルノースリーブプルオーバー（１０２３１８１６３００）
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