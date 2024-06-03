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アセテートポリエステルノースリーブプルオーバー
商品番号 M65190058975
商品名

アセテートポリエステルノースリーブプルオーバー
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

38号　肩幅32　バスト68　身丈55落ち着きのあるパステルグリーン今年、都内百貨店で購入し、一度短時間着用のみです。一昨年購入した同色系のグリーンの方をよく着用するためこちらは出品します。
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