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a piece of libraryバンドカラーシャツ　ブラウス
商品番号 U32881077212
商品名

a piece of libraryバンドカラーシャツ　ブラウス
ブランド名 アピースオブライブラリー
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

apieceoflibraryのバンドカラーシャツです。1回着用、中古品としてご了承下さい。サイズ：2定価：14,000円＋税ゆうゆうメルカリ便、又はらくらくメルカリ便での発送予定です。
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