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ザノースフェイス　レディース長袖シャツ　山シャツ
商品番号 K56829366140
商品名

ザノースフェイス　レディース長袖シャツ　山シャツ
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖柄・デザイン···チェック昨年秋にこちらで、6,000円でお譲り頂きました。少し大きめでしたが、ワンシーズン数回着用しました。M表記ですが、ゆったりめです。身幅53cmどなたかサイズが合う方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。写真1枚目と2枚目が実際のお色に近いです。全体的に落ち着いた感じのお色目かと思います。少し張り感のあるさらっとした生地です。ご検討、宜しくお願い致します。
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