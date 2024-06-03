ザノースフェイス　レディース長袖シャツ　山シャツ

袖丈···長袖柄・デザイン···チェック昨年秋にこちらで、6,000円でお譲り頂きました。少し大きめでしたが、ワンシーズン数回着用しました。M表記ですが、ゆったりめです。身幅53cmどなたかサイズが合う方にお譲りしたいと思います。よろしくお願い致します。写真1枚目と2枚目が実際のお色に近いです。全体的に落ち着いた感じのお色目かと思います。少し張り感のあるさらっとした生地です。ご検討、宜しくお願い致します。



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