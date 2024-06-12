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Leilianストライプ柄 シャツ
商品番号 X15043496472
商品名

Leilianストライプ柄 シャツ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Leilian(レリアン)ストライプ柄シャツセンターがネクタイのようなデザインになっていて面白みのあるお洋服☆オフィスにピッタリ♪綿80%ナイロン16%ポリウレタン4%サイズ:Ｍサイズ中古品です。古着屋購入後未使用自宅保管ペットなし喫煙なし簡易包装ご了承ください。よろしくお願い致します。#Leilian#レディースシャツ
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