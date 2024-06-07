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【未使用品♪̊̈♪̆̈】エポカザショップワンピース★花柄★プリーツ38
商品番号 Q84519215133
商品名

【未使用品♪̊̈♪̆̈】エポカザショップワンピース★花柄★プリーツ38
ブランド名 エポカ
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPOCAtheshop　エポカザショップ　三陽商会　エポカプリーツが可愛い花柄、切り替えロングワンピース新品未使用品ですがタグはとってあります。リボンは取り外し可能です。上品でお洒落なデザインの少し高目からの切替と黒のテープのアクセントによってスタイル良く見せてくれる1枚です。秋口はカーディガンなど羽織って頂ければ着用頂けます。サイズ38バスト43着丈110ウエスト36裏地付きカラー···ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement115399.html
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