【未使用品♪̊̈♪̆̈】エポカザショップワンピース★花柄★プリーツ38

EPOCAtheshop エポカザショップ 三陽商会 エポカプリーツが可愛い花柄、切り替えロングワンピース新品未使用品ですがタグはとってあります。リボンは取り外し可能です。上品でお洒落なデザインの少し高目からの切替と黒のテープのアクセントによってスタイル良く見せてくれる1枚です。秋口はカーディガンなど羽織って頂ければ着用頂けます。サイズ38バスト43着丈110ウエスト36裏地付きカラー···ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋



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