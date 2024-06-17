ロビタ　市松編み　トートバッグ

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商品詳細
robitaロビタハンドメイドロビタの定番型トートバッグ珍しい市松編みです♪このブランドらしいムラ染めがいい雰囲気！ハンドル部分多少色抜けしてますがこのブランドらしいムラ染めなので気にならないのも長く使える良さですね！底部分:25*12cm縦の高さ:21〜38cm横の高さ:20cm牛革インドネシア製形...トートバッグカラー...ブラウン柄・デザイン...モザイク素材...本革素材...レザー(本革)カラー...ブラウントートバッグ種類...トートバッグ柄・デザイン...モザイク
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