新品 ヴィヴィアンウエストウッド 2つ折りがま口財布 月星

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ヴィヴィアンウエストウッド新品STARHEARTMOON2つ折りがま口財布ウォレット紺商品説明ブランドVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドサイズ縦10cm・横12cm・幅4cm※多少の誤差はご了承下さい。色ネイビー系※画像にて確認下さい素材牛革状態新品未使用(箱無しですが、ブランド袋をおつけします）ペーパーカットの月、星、ハートやORBをランダムに散りばめたPOPな柄がとってもキュートなデザインの2つ折りがま口財布。特殊なテクニックで素敵な柄を立体的に表現しています。手元やバッグに収まるちょどよいサイズの財布で、ポケットも多く使いやすいです。プレゼントにもオススメです。札入れ×2小銭入れ×1(仕切り有)がま口内ポケット×3内ポケット×11あまり目立ちませんが、背面に薄い傷があります。正規店の新品です。#VivienneWestwood#ヴィヴィアンウェストウッド#ビビアンウエストウッド#ビビアンウェストウッド#財布