the row ザロウ　N/Sパークトート黒　ブラック　large

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現在の日本定価は税込383,900円です。新宿伊勢丹にて今年購入。入荷待ちして当日朝に並んで購入しました。(予約ができないため)同時にミディアムサイズも購入し、そちらばかり使用しており使う機会がないため出品致します。綺麗な状態なので、欲しいけど買えなかった方にお譲りできればと考えております。保存袋に入れて自宅保管。新品未使用。形も折りたたんだままです。therowはじめ、ハイブランドはどんどん値上げされるのでこの機会にぜひ。伊勢丹購入なので、日本でメンテナンスが受けられます。購入の意思がある方にレシート画像を載せますのでコメント欄にてお申し付けください。(店員さんに配慮して一部モザイクをかけさせていただきます。)保存袋、品番タグ、紙袋など全て揃っています。間違いなく正規品ですので、安心してお求めください。※手数料、送料の兼ね合いからお値下げはできかねますのでよろしくお願いいたします。ある程度経っても売れなければ、今後自分で使いますので、出品取りやめます。●偽物交換防止のため、如何なる理由でも返品はお受けしません。高額なため、最後まできちんとお取引できる方で画像ご確認の上、ご検討ください。不明な点は事前に必ずご質問ください。ザロウ therowN/Sparktoteパークトート 黒 ブラック largeカラー···ブラック