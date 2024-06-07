チャンピョン　フリース　フリースジャケット

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商品詳細
\"フォロー割\"やってます^_−☆詳しくはプロフィール欄をご覧ください！その他人気アイテムも多数出品中です！#used910●ブランドChampion/チャンピオン●サイズレディース M●実寸cm（平置きで測定）着丈：64身幅：57肩幅：42袖丈：63※多少の誤差についてはご了承ください。●状態古着になりますが問題なく着用いただけます。多少の傷や汚れも古着の味と考えております。新品や完璧をお求めの方はご遠慮下さい。●発送について購入後1〜2日で発送させていただきます。●その他毎日出品してます☆フォロー\u0026チェックお願いしまーす^_−☆9101016
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