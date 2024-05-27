ZUCCA ズッカ レイヤード風 長袖カットソー シャツ ブラウス カーディガン



ナチュラルビューティーベーシック NATURAL BEAUTY BASIC ズッカ zucca ニット カットソー 2枚セット プルオーバー 異素材 七分袖 カーディガン ドルマン 前開き アイボリー 紺 ネイビー M レディース



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■ブランド■ZUCCA：ズッカ ━━━━━━━━■商品情報■【コンビネーションジャージィー】自然な光沢感のあるジャージ素材にストライプ生地をドッキングさせたユニークなデザイン✧*。一枚着るだけでシャツとカーディガンをレイヤードしたようなスタイルに！きちんと感はありながら、シャツ特有の“動きにくさ”はなく楽な着心地♪♪普段使いはもちろん、行事ごとやオフィスカジュアルにも◎参考定価：¥18,700カラー：ネイビー系#キレイめ・フェミニン♡はコチラ◀︎#エイネットブランド☆はコチラ◀︎━━━━━━━━■サイズ■ 表記サイズ：M着丈 ：約66cm身幅 ：約50cm肩幅 ：約41cm袖丈 ：約59cm ※わずかな誤差はご了承下さい。━━━━━━━━■状態■・比較的状態の良い中古品・大きなダメージ等はなく まだまだお使い頂けます （その他、画像にてご確認下さい）━━━━━━━━■素材■綿100%━━━━━━━━■補足ワード■レディース長袖コンビネーションドッキングトップス羽織重ね着風オフィス通勤仕事着にもOK大人上品シンプルキレイめブランド━━━━━━━━IENAイエナノーブルスピックアンドスパンスコットクラブESSEMEエシームアナイFIKAフィーカジャーナルスタンダードマルティニークトゥモローランドバリーADOREアドーアスコットクラブホコモモラシビラグレースコンチネンタルドゥロワー...などがお好きな方にもオススメ！ ◇＊◆＊◇＊◆＊◇ #テーラー豆粒＋詳細検索機能で出品中のアイテムが検索出来ます！ ◇＊◆＊◇＊◆＊◇ ━━注意事項━━必ずプロフィールをご確認の上、ご購入下さいますようお願い致します。