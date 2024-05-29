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専用♥️＊新品＊刺繍ロゴ入り*ショート丈Tシャツ　大きいサイズ　レディース
商品番号 Y94878937359
商品名

専用♥️＊新品＊刺繍ロゴ入り*ショート丈Tシャツ　大きいサイズ　レディース
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用♥️刺繍ロゴ入りTシャツ　1690シャーリング切り替えフレアワンピース　2590お値引き-1004180《新品タグ付き》フロント、ワンポイント刺繍ロゴ入り♪サイド、スリット入り♪短過ぎない、ショート丈♪1点のみ！サイズ:3L着丈:61身幅:56海外製品*インポート入荷品　　新品＊タグなしスッキリVネック♪花柄スカーフ袖♪タンクトップで、スカーフ生地にて袖仕様♪しっかり生地、透けない♪伸縮性◎♪サイズ:3L(2xl)着丈:64身幅:61素人採寸のため実物と若干の誤差が生じる場合がございます。 商品を折りたたんで発送致します。 多少シワがついてしまう場合がございます。＊他にも大きいサイズ御座いますのでご覧下さいませ＊単品でのお値下げは他のお客様との公平も兼ねて申し訳ありませんがお断りしております。宜しくお願いします♪トップス　　カットソー　　チュニック大きいサイズ　おおきいサイズ　レディースセットアップ　セクシー　秋冬春夏スタイルアップ　ぽっちゃり　ぽちゃかわゆめかわ　やみかわ　着痩せ　プラスサイズ細見せ　＋サイズ　カジュアルガーリー　ゆったり　3L4L5L　量産型　地雷系　おしゃれ服オーバーサイズ　ビッグシルエットレディース大きいサイズ　モテ服　デート服　レぽっちゃりサイズ　　大人かわいい　オトナ女子　韓国ファッション　着回し　マキシ丈スカート　モテコーデ　華奢コーデ　ロリータ　姫　ゆめかわ　綺麗　キレイ　Tシャツ
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