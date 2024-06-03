地底人オンライン ウォッシュドドロップショルダーT

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地底人オンラインウォッシュドタイポグラフィーTカラー:ホワイトサイズ:L地底人オンラインにて購入し数回着用していますが、汚れやほつれなどはございません。古着であることをご理解ください。地底人オンラインで購入すると2週間ほどかかるそうなので急いで欲しい方は是非。1週間ほど売れなければそのまま着用しようと思いますので、値下げしないかと思います。