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ロベルタ　タンクトップ
商品番号 Q42009658360
商品名

ロベルタ　タンクトップ
ブランド名 ロベルタディカメリーノ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白と黒しっかりした生地で透け感は全くありませんので、一枚で着られます。夏はそのまま、インナーとしてオールシーズン着られます。ポリエステル　　55%レーヨン　　　　45%一応ドライクリーニングの表示がありますが、家庭で洗えます。丈　　約45cm
http://narcologia.ru/goods/marshal116980.html
http://narcologia.ru/goods/financier201060.html
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