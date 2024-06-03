ロベルタ　タンクトップ

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商品詳細
白と黒しっかりした生地で透け感は全くありませんので、一枚で着られます。夏はそのまま、インナーとしてオールシーズン着られます。ポリエステル 55%レーヨン 45%一応ドライクリーニングの表示がありますが、家庭で洗えます。丈 約45cm
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