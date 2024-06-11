[新品] CAVEZA ROSSO カップインアメスリトップス

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CAVEZAROSSOカベサロッソ新品タグ付きです。カラーはホワイトです！とてもかわいいのですがサイズが合わなかったため出品します。▶︎Designer'scomment1枚で着用頂けるよう、内側にパットを入れたトップスです。パットは取り外しが可能となっております。夏にぴったりな、サーマル生地を使用しております。Material表地：綿55％ポリエステル45％裏地：ポリエステル100％フリーサイズ着丈：46cm身幅：68cm裾幅：68cm