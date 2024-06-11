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[新品] CAVEZA ROSSO カップインアメスリトップス
商品番号 O77172871340
商品名

[新品] CAVEZA ROSSO カップインアメスリトップス
ブランド名 カベサロッソ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CAVEZAROSSOカベサロッソ新品タグ付きです。カラーはホワイトです！とてもかわいいのですがサイズが合わなかったため出品します。▶︎Designer'scomment1枚で着用頂けるよう、内側にパットを入れたトップスです。パットは取り外しが可能となっております。夏にぴったりな、サーマル生地を使用しております。Material表地：綿55％ポリエステル45％裏地：ポリエステル100％フリーサイズ着丈：46cm身幅：68cm裾幅：68cm
http://narcologia.ru/goods/injure59167.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly191784.html
http://narcologia.ru/goods/enquire970689.html
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CAVEZA ROSSO カベサロッソ カップインアメスリトップス - タンクトップ
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coming soon - 7/6(thu) 19:00- in stock. ⚫︎カップインアメスリ ...
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カベサロッソ カップインアメスリタンクトップ ネイビー - タンクトップ
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