[新品] CAVEZA ROSSO カップインアメスリトップス

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商品詳細
CAVEZAROSSOカベサロッソ新品タグ付きです。カラーはホワイトです！とてもかわいいのですがサイズが合わなかったため出品します。▶︎Designer'scomment1枚で着用頂けるよう、内側にパットを入れたトップスです。パットは取り外しが可能となっております。夏にぴったりな、サーマル生地を使用しております。Material表地：綿55％ポリエステル45％裏地：ポリエステル100％フリーサイズ着丈：46cm身幅：68cm裾幅：68cm
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CAVEZA ROSSO カベサロッソ カップインアメスリトップス - タンクトップ
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カベサロッソ カップインアメスリタンクトップ ネイビー - タンクトップ
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