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- お値下げ【新品未使用】nano・universe ドッキングニットブラウス
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商品詳細
ナノ・ユニバースの商品です。ルミネの店頭で見て一目惚れし、忘れられずにzozotownにて購入しました。どうしても丸首が私には似合わず・・・泣く泣くキレイなうちに出品いたします。試着のみの新品です。ネイビー×グリーンの組み合わせ最強です！写真通りのお色でとにかくかわいいです。サイズや素材は最後のお写真にありますので、ご確認ください。定価17,600円のお品です。
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