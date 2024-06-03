[CHUMS/チャムス] ヘビーウェイト チャムスロゴプリントTシャツ

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チャムスTシャツ！！！着用一回のみです！サイズMです。目立つ傷汚れなく、状態良いです。早い者勝ちです。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬#mangata#モンガータ#ニット#トップス#ブラック#黒#帽子#ハット#ships#シップス#アクセサリー#小物#フレイアイディー#FRAYI.D#スナイデル#snidel#ボーダー#カットソー#ビームス#beams#journal#田中みな実#アダムエロペ#ユナイテッドアローズ#ザラ#ships#UNIQLO