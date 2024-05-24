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SLOBE IENA レースピンタックN/S BL
商品番号 Y83461383833
商品名

SLOBE IENA レースピンタックN/S BL
ブランド名 スローブイエナ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年夏に店舗で購入し、一度着用しましたが、二の腕が太い私には似合わなかった為、出品いたします。少し糸が出ている所もありますが、ハサミで切れば問題ないかなと思います。確認した限りでは目立った傷や汚れはありませんが、古着であることをご理解頂ける方のみ宜しくお願いいたします。購入価格　￥10,010
http://narcologia.ru/goods/enquire799389.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless305059.html
http://narcologia.ru/goods/protein236034.html

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レースピンタックフリルブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE IENA ...

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追加》フリルピンタックブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE IENA ...

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レースピンタックフリルブラウス（シャツ／ブラウス）｜SLOBE IENA ...

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