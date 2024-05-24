SLOBE IENA レースピンタックN/S BL

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商品詳細
昨年夏に店舗で購入し、一度着用しましたが、二の腕が太い私には似合わなかった為、出品いたします。少し糸が出ている所もありますが、ハサミで切れば問題ないかなと思います。確認した限りでは目立った傷や汚れはありませんが、古着であることをご理解頂ける方のみ宜しくお願いいたします。購入価格 ￥10,010
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