bts ぬいぐるみ　ジョングク　シオミルク

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商品詳細
グクの20センチのぬいぐるみです本体のみです⚠️購入前必ずコメントお願いします未使用ですが、素人保管である事、海外製品である為、初期スレ等有りましてもご理解ください。神経質な方はご遠慮ください。防弾少年団BTS韓国RMRAPMONSTERナムジュンJINジンソクジンSUGAシュガユンギJ-HOPEホソクJIMINジミンVテテJUNGKOOKジョングクグク
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