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新作　新品　COACH　折り財布　３つ折り財布
商品番号 I29385187946
商品名

新作　新品　COACH　折り財布　３つ折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

返信が遅くなる場合もございます。コメントなしで即購入大丈夫です。最新作☆新品＊COACH＊折り財布　■サイズ　約横10cm縦8cmマチ4cm■仕様　小銭入れ×1お札入れ×1カードポケット×3■素材　レザー■付属品　ケアカード国内定価¥39.600-小銭もカード類もしっかり入る収納力抜群の小型財布です。コンパクトながら機能的なミニ財布は、プレゼントにもおすすめです。◆COACHアウトレット商品に、元々箱は付いておりません。ショップ袋は、別料金にて購入している為に400円にてお付けいたします。単品での販売はしておりません。★ご購入後には付けられませんので、ご購入前にコメントくださいませ。◆こちらの商品は、COACHFACTORY(アウトレット店)にて購入しております。コピー商品等は一切取扱っておりません。本物ですので、安心してご購入くださいませ。◆国内のCOACHショップにてアフターケア、メンテナンスを受けることが出来ます。14❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.❁.。.:*:.:..❁.。.:*:.✽.❁.発送につきましては、追跡・保証付きのらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便になります。
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