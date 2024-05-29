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ストール　カシミア
商品番号 G96966405009
商品名

ストール　カシミア
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約74✕81センチフリンジ約9センチカシミア100%黒美品ですがタンスに長期保管してありましたことご理解ください小さく折りたたんでの発送になります
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