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商品詳細
約74✕81センチフリンジ約9センチカシミア100%黒美品ですがタンスに長期保管してありましたことご理解ください小さく折りたたんでの発送になります
http://narcologia.ru/goods/parenthesis149144.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect707670.html
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