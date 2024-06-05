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プリマクラッセ　PRIMA CLASSE 地図　レザー　ショルダーバッグ
商品番号 D16489129225
商品名

プリマクラッセ　PRIMA CLASSE 地図　レザー　ショルダーバッグ
ブランド名 プリマクラッセ
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て一点ものの商品となっております♬ご相談中でも購入された方が優先となりますのでご了承下さい(^^)v★アイテムプリマクラッセ　PRIMACLASSE地図　レザー　ショルダーバッグ★サイズ・タテ（H）約22センチ・ヨコ（W）約21センチ・マチ（D）約5.6センチ・ショルダー　約123-134センチ★状態サイドの細い紐のようなところに少し傷あり部分的なシミ汚れありまだまだお使いいただけます^^♡発送は基本簡易包装（プチプチ＋袋）です。♡専門鑑定士による真贋済みの業者専用オークションにて購入品。こちらでも複数でチェックしております。♡基本中古商品ですのでショルダー、チャーム等の付属品の欠品については分かりかねます。説明にない場合基本的に付属品はありません。♡ゆうゆう⇄らくらくメルカリ便に発送前に予告なく変更することございます。♡写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。♡美品と書かれていても基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。○他にカバン、小物など出品しております↓#Yvonne小物B1-0725-M0-Y0836
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