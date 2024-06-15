グレースコンチネンタル　バックフォトTシャツ 36

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GRACECONTINENTALのバックフォトTシャツです。サイズ表記は36ですが、下記平置き採寸の通りM相当有ります。カラーはチャコール比較的綺麗だと思います。定価14300円商品説明ニューヨークのストリートを撮影するフォトグラファー“GODLIS”(ゴドリス)の、ストリートフォトをプリントしたトップス。複数の写真を組み合わせた、アートな存在感を放つスペシャルデザインがポイントです。前後で着丈差をつけたややゆとりのあるシルエットにサイドスリットを入れた、こなれ感が手に入る拘りのシルエット。夏の定番の一着としてご活躍いただけるアイテムです。前身頃60.4cm後身頃66.7cm身幅46.5cmゆき27.5cm#グレースコンチネンタル