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グレースコンチネンタル　バックフォトTシャツ 36
商品番号 L23305313581
商品名

グレースコンチネンタル　バックフォトTシャツ 36
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GRACECONTINENTALのバックフォトTシャツです。サイズ表記は36ですが、下記平置き採寸の通りM相当有ります。カラーはチャコール比較的綺麗だと思います。定価14300円商品説明ニューヨークのストリートを撮影するフォトグラファー“GODLIS”(ゴドリス)の、ストリートフォトをプリントしたトップス。複数の写真を組み合わせた、アートな存在感を放つスペシャルデザインがポイントです。前後で着丈差をつけたややゆとりのあるシルエットにサイドスリットを入れた、こなれ感が手に入る拘りのシルエット。夏の定番の一着としてご活躍いただけるアイテムです。前身頃60.4cm後身頃66.7cm身幅46.5cmゆき27.5cm#グレースコンチネンタル
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