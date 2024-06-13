ROJITA 地雷 ブラウス

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商品詳細
ROJITAの長袖ブラウスです。1.2回の短時間での着用です。とても大切に着ていた為、汚れや傷等ございません。使用感はほぼ無く、ほぼ新品に近い状態だと思います。地雷系、量産型の方におすすめです。
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