【新品】LAVEANGE フリルスリーブタックブラウス

LAVEANGEフリルスリーブタックブラウス定価：6930円カラー：ブラックサイズ：LL先日(8月初旬)にオンラインストアで購入。2.3回程の試着のみ。タグ付きの商品です。試着のみですが、人の手に渡っている商品であること、素人検品であること、予めご了承ください。(気になる方はお控えいただきますようお願いいたします)◆商品説明フロントのウエストタックを入れることでメリハリのあるシルエットになり着やせ効果◎背中は、ギャザー切替ですっきりとさせたのがポイントです。フリルスリーブが腕周りをカバー、ドレープがきれいに出る素材で上品な印象に仕上げました。かたい印象にならず、オンオフ重宝するブラウスです。・お手入れ方法：洗濯機可・ノーカラーできちんと感を演出【素材】ポリエステル100%(以上、オンラインサイト引用)※できるだけ小さく折りたたんで配送させて頂きますので、予めご了承ください。質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい！



フリルスリーブタックブラウス



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【23年秋新作】【LL-5L】[洗える]フリルスリーブタックブラウス／LAVEANGE（ラビアンジェ）



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