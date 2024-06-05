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《パズルのラストピース》クロップドチェックブラウス tw221-1
商品番号 I19151668205
商品名

《パズルのラストピース》クロップドチェックブラウス tw221-1
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トゥエンティーズシックでスタイリッシュなギンガムチェックのショート丈トップ。衿と袖口で色を切り替え、バイカラーがデザインアクセントになっています。袖は5分丈で袖口をロールアップしたようなデザインが特徴で、バックにインバーテッドプリーツが入ることで、裾に少しフレアーが入ります。通気性の良いコットン100%の生地で夏に快適です。モデル身長:158cm　着用サイズ:XS製品重量:約155gMADEINCHINA　素材···コットン袖丈···半袖柄・デザイン···チェック
http://narcologia.ru/goods/recycling718714.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei802471.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture62241.html
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