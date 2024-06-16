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【新品未使用】シルク100% カップ付きキャミソール
商品番号 U20392061817
商品名

【新品未使用】シルク100% カップ付きキャミソール
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シルク100%のカップ付きキャミソールです。日本国内で販売されているものなので、安心してご利用頂けます。国内流通品なので確実に本物のシルクです。中国から直輸入しているものにはご注意を。参考カップサイズA75/B70/C70(トップ83~85cm)参考アンダーサイズ69~76cm■Ｍサイズ（トップバスト83〜85cm／アンダー目安69〜76cm／身丈56cm／身幅40cm）余裕がある方だと私は思います。■　たっぷりの空気を含むシルクは冬はぽかぽか夏はサラサラ■　調整可能な肩紐アジャスター付き■　ノンワイヤーの楽々タイプ■　カップの内側もシルクを使用しました。■　立体的な設計のカップ部分はしっかりとバストをサポートしてくれます。■　従来の商品に親水加工を施し、シルクの吸水性がアップ。■　ご家庭でお洗濯可！乾くのも早くシワになりにくい生地です。■　妊娠・出産後のデリケートなお肌にもやさしいシルクです。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。新品未使用タグ付き素材　絹　シルク100%シルクパンツスタンダード下着innerインナーsilkノーマル絹天然素材冷え取りセットおやすみナイト4枚4P4枚セットシルクショーツ　安い　コスパ　プチプラ　お得　特価　妊活#サルート#トリンプ#ワコール#エメフィール#プレゼント#温活#妊活#パジャマ#パンツ
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