【新品未使用】シルク100% カップ付きキャミソール

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シルク100%のカップ付きキャミソールです。日本国内で販売されているものなので、安心してご利用頂けます。国内流通品なので確実に本物のシルクです。中国から直輸入しているものにはご注意を。参考カップサイズA75/B70/C70(トップ83~85cm)参考アンダーサイズ69~76cm■Ｍサイズ（トップバスト83〜85cm／アンダー目安69〜76cm／身丈56cm／身幅40cm）余裕がある方だと私は思います。■ たっぷりの空気を含むシルクは冬はぽかぽか夏はサラサラ■ 調整可能な肩紐アジャスター付き■ ノンワイヤーの楽々タイプ■ カップの内側もシルクを使用しました。■ 立体的な設計のカップ部分はしっかりとバストをサポートしてくれます。■ 従来の商品に親水加工を施し、シルクの吸水性がアップ。■ ご家庭でお洗濯可！乾くのも早くシワになりにくい生地です。■ 妊娠・出産後のデリケートなお肌にもやさしいシルクです。自宅保管のため、気になる方はご遠慮ください。新品未使用タグ付き素材 絹 シルク100%シルクパンツスタンダード下着innerインナーsilkノーマル絹天然素材冷え取りセットおやすみナイト4枚4P4枚セットシルクショーツ 安い コスパ プチプラ お得 特価 妊活#サルート#トリンプ#ワコール#エメフィール#プレゼント#温活#妊活#パジャマ#パンツ