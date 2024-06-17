SALE ワコール　パルファージュ　85 新品未使用　キャミソール

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商品詳細
カラー···ブルー定価9900円パルファージュ.の□フィット＆フレアーシルエット□ キャミソール（ＣＣＬ２２０）・軽やかなシフォンジョーゼット素材を使用・ポジショニングプリントをほどこしエアリー感を表現したアップリケは、春風になびく様をイメージワコールラゼシモーヌペレールスタディオファイブサルートグラッピートレフル睡眠科学サクセスウォークウィングルジェハンロYUE
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