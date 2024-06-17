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SALE ワコール　パルファージュ　85 新品未使用　キャミソール
商品番号 D63580207603
商品名

SALE ワコール　パルファージュ　85 新品未使用　キャミソール
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー定価9900円パルファージュ.の□フィット＆フレアーシルエット□　キャミソール（ＣＣＬ２２０）・軽やかなシフォンジョーゼット素材を使用・ポジショニングプリントをほどこしエアリー感を表現したアップリケは、春風になびく様をイメージワコールラゼシモーヌペレールスタディオファイブサルートグラッピートレフル睡眠科学サクセスウォークウィングルジェハンロYUE
http://narcologia.ru/goods/slide167287.html
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