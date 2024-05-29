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パーリーゲイツのポロシャツ
商品番号 U65233607979
商品名

パーリーゲイツのポロシャツ
ブランド名 パーリーゲイツ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パーリーゲイツのボーダー柄のポロシャツです。2回ほど着用しています。サイズは2で、Lサイズになります。目立った汚れや傷は見当たりませんが、あくまでもused品ですので、その点をご理解の上、ご検討ください。
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