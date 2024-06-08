美品　ラルフローレン　アンゴラ　ノースリーブ　黒　M

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商品詳細
この度はご覧いただきありがとうございます。RALPHLAUREN（ラルフローレン）のノースリーブです。アンゴラなのでとても高級感があります。ラルフローレンらしい上品なデザインです。スカートやパンツ色々なボトムに合います。着回し抜群です。一度短時間の着用です。美品です。末永く愛用できます。♦︎平置き採寸♦︎肩幅 25身幅 39着丈 48♦︎サイズ♦︎サイズ表記はMです。♦︎カラー♦︎黒♦︎伸縮性♦︎有り♦︎ポケット♦︎無したくさんのいいねありがとうございます(^^)早い方優先になります。即購入大歓迎です。
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