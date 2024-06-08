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美品　ラルフローレン　アンゴラ　ノースリーブ　黒　M
商品番号 Y21419982849
商品名

美品　ラルフローレン　アンゴラ　ノースリーブ　黒　M
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度はご覧いただきありがとうございます。RALPHLAUREN（ラルフローレン）のノースリーブです。アンゴラなのでとても高級感があります。ラルフローレンらしい上品なデザインです。スカートやパンツ色々なボトムに合います。着回し抜群です。一度短時間の着用です。美品です。末永く愛用できます。♦︎平置き採寸♦︎肩幅　25身幅　39着丈　48♦︎サイズ♦︎サイズ表記はMです。♦︎カラー♦︎黒♦︎伸縮性♦︎有り♦︎ポケット♦︎無したくさんのいいねありがとうございます(^^)早い方優先になります。即購入大歓迎です。
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