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BRIEFING ブリーフィング インナー
商品番号 Y46443068785
商品名

BRIEFING ブリーフィング インナー
ブランド名 ブリーフィングゴルフ
特別価格 税込 5,444 円
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商品詳細

BRIEFINGGOLFブリーフィングゴルフインナーレディースMサイズ人気色ネイビーロゴホワイト胴部部▶︎メッシュ袖▶︎ポリエステルロゴ入りホワイトも出品しておりますセットで購入頂きました場合割引いたします未着用自宅にて1回洗濯・吸汗性・速乾性に優れたストレッチ素材をメインに使用。・汗を急速吸収し、生地の表面に拡散。胴部分はメッシュ生地・適度な保温性と吸汗時の汗冷えを防ぐことで、さわやかな着心地が持続。・重ね着をした際にアウターから見えにくい深めのUネック。・サイドパネルの切り替えで、ボディラインに沿った立体的な仕上がりに。・フルスイングなどで激しく動いてもめくり上がりにくい程よい長さの着丈。・半袖アイテムから見える袖部分のBRIEFINGロゴ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ネイビーロゴホワイト袖丈···七分袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬#BRIEFINGGOLF#ブリーフィングゴルフ#インナー#レディース#Mサイズ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···長袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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