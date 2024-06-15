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未使用 タグ付き BOSCH ヴィスコースナイロンニット セットアップ ベージュ
商品番号 C24066874862
商品名

未使用 タグ付き BOSCH ヴィスコースナイロンニット セットアップ ベージュ
ブランド名 ボッシュ
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡即購入大歓迎です(⑅•ᴗ•⑅)✿BOSCHボッシュヴィスコースナイロンニットトップスとスカートのセットアップです。◆以下、商品説明です◆ヴィスコースナイロンのきれいめ素材をスムース編みに。凹凸感が少なく肉感があるのでシルエットがきれいに出ます。前身頃がクルー、後ろがＶネックのプルオーバー。釦は飾りなので開かない仕様です。タイトシルエットのスカートは左側のみスリット開き。丸型のバックルにスティック状のパーツをはめこむ共ベルトがアクセントになっています。✿サイズ　36（S相当）バスト　105cmゆき丈　74cm着丈　61cmウエスト　66cm(ウエストゴム)ヒップ　89cm総丈　75.5cm✿状態未使用タグ付き使用していませんが、一度人手に渡っているのと自宅保管品にはなりますので、未使用に近いで出品させて頂いております。タグに元々薄ら汚れがあります。傷や汚れのない新品同様のお品だとは思いますが、完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さい。✿カラーベージュ✿素材レーヨン84%ポリエステル16%・検品はしっかりと行い、気になる点は記載致しますが、感じ方には個人差があります。used品、素人検品のため少しでも使用感やダメージの見落とし等が気になる方はお控えください。・出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご質問等ありましたらご気軽にどうぞ♪
http://narcologia.ru/goods/septet45219.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral241532.html
http://narcologia.ru/goods/browse506691.html
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