未使用 タグ付き BOSCH ヴィスコースナイロンニット セットアップ ベージュ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♡即購入大歓迎です(⑅•ᴗ•⑅)✿BOSCHボッシュヴィスコースナイロンニットトップスとスカートのセットアップです。◆以下、商品説明です◆ヴィスコースナイロンのきれいめ素材をスムース編みに。凹凸感が少なく肉感があるのでシルエットがきれいに出ます。前身頃がクルー、後ろがＶネックのプルオーバー。釦は飾りなので開かない仕様です。タイトシルエットのスカートは左側のみスリット開き。丸型のバックルにスティック状のパーツをはめこむ共ベルトがアクセントになっています。✿サイズ 36（S相当）バスト 105cmゆき丈 74cm着丈 61cmウエスト 66cm(ウエストゴム)ヒップ 89cm総丈 75.5cm✿状態未使用タグ付き使用していませんが、一度人手に渡っているのと自宅保管品にはなりますので、未使用に近いで出品させて頂いております。タグに元々薄ら汚れがあります。傷や汚れのない新品同様のお品だとは思いますが、完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さい。✿カラーベージュ✿素材レーヨン84%ポリエステル16%・検品はしっかりと行い、気になる点は記載致しますが、感じ方には個人差があります。used品、素人検品のため少しでも使用感やダメージの見落とし等が気になる方はお控えください。・出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご質問等ありましたらご気軽にどうぞ♪
http://narcologia.ru/goods/septet45219.html
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