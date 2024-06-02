CLATHAS　クレイサス　キャリーバッグ

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商品詳細
数年前にいただきました。室内で少し転がしたあと、使うことなく箱に入れて保管しておりました。側面に4㎝ほどの傷があります。気にされる方はご遠慮ください。【サイズ・容量】300x160x460mm【重量】3kg【スライダー長さ】530mm【素材・成分】ポリエステル【仕様】外側:前面ファスナーポケット、背面ファスナーポケットx1内側:メッシュファスナーポケットx1開閉ファスナー式付属品:鍵x2
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