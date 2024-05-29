最終値下げ！！イアンヌ　IANNE　ケイト　黒　フォーマルにも

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断捨離中の為、集めまくっていた「アタオ＆イアンヌ」を集中して出品します。他の方の出品価格より、かなり安めに設定していますので、値引きは致しません。申し訳ございません。商品名は間違っている可能性がありますが、ご指摘はご容赦くださいませm(__)mサイズなどを計る時間が無いので、画像で商品が判断でき、サイズ感のわかる方のご購入をお願いします。細かい状態を説明する時間が無いため、出来るだけ画像をアップしています。程度などは、画像でご確認頂き、細かいことが気になる方は、購入をお見送りください。☆商品状態・多少使用感のある中古品レベル金具の退色あり、金字ロゴはカスレ無し☆使用期間・ここぞと言う時に、年に５回程度、４年くらい。☆傷など気になる点・酷い傷等は無いですが、多少のスレは各所に所々あり☆私の主観での使用感・カチッとした印象のバッグで、少し使用感があるくらいが使いやすいかと思います。