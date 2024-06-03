コールハーン 2Way ショルダーバッグ トートバッグ ハンドバッグ 斜め掛け

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商品詳細
コールハーン2Wayショルダーバッグトートバッグハンドバッグ斜め掛け肩掛け手持ち鞄レザーブラウンブランドCOLEHAANコールハーン商品名2wayバッグ商品番号‐カラーブラウンサイズ横 31cm 縦 29.5cm 奥行 14cm 素材レザー付属品ショルダーランクABランクコメント外面：金具薄キズ(小)角スレ(写真参照) 中面：特筆すべきダメージなし管理番号0606-b2408y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/financier732360.html
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