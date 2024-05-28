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CHANEL シャネル　COCOマーク　スウィング　ピアス
商品番号 Y91862315509
商品名

CHANEL シャネル　COCOマーク　スウィング　ピアス
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 33,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。プロフィールご必読のうえ、ご購入お願いします。CHANELシャネル　ヴィンデージ　COCOまーくスウィング　ピアス　シルバー　アクセサリーカラー：シルバー×ブラックサイズ：COCOマーク2.3×2.8チェーン　3cm付属品なし◎出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。ご安心してお求め下さい。その他にも、ネックレスブレスレットブローチ時計など、いろいろなものを出品しております！是非ご覧ください！エルメス、シャネル、ヴィトン、ミュウミュウ、プラダ、フェラガモ、セリーヌ、ボッテガ、ブルガリ、バーバリー、フェンディ、ロエベ、YSL.サンローラン、シュプリーム、オールドグッチ、ヴィンテージグッチ、など出品しておりますので、出品商品ご覧ください！出品一覧#eeeeemi☆12/6.ac-270
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