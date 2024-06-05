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- 【新品未使用 タグ付き】ノスタルジア シャギージャガードフラワーペプラムブラウス
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商品詳細
とっても可愛いのですが似たような洋服が増えたのでお譲りします。小さく折りたたんで圧縮しての発送になります。保管時や発送時によるたたみジワはご容赦ください。商品タグの記載サイズ：M着丈／約62cm肩幅／約33cmバスト／約92cm袖丈／約33cmMATERIAL本体／ポリエステル100%（中国製・伸縮性あり・透け感アイボリーのみあり・裏地なし）
http://narcologia.ru/goods/forthcoming686892.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming941492.html
http://narcologia.ru/goods/tenet571163.html
シャギージャガードフラワーペプラムブラウス
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&.NOSTALGIA - Nostalgia シャギージャガードフラワーペプラムブラウス ...
シャギージャガードフラワーペプラムブラウス
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