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＊スピックアンドスパン＊ノーカラーシアーシャツ
商品番号 A60332389004
商品名

＊スピックアンドスパン＊ノーカラーシアーシャツ
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,458 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイドにスリッドが入っています。袖がバルーンぽくなっており、腕まくりした時も可愛いデザインになっています。透け感があります。写真よりも実際はピンク味があり、ベビーピンクに近いお色です。着丈…約73cmテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベビーピンク袖丈···長袖#シアーシャツ#ベビーピンク#スピックアンドスパン
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit93886.html
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