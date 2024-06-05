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- ＊スピックアンドスパン＊ノーカラーシアーシャツ
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商品詳細
サイドにスリッドが入っています。袖がバルーンぽくなっており、腕まくりした時も可愛いデザインになっています。透け感があります。写真よりも実際はピンク味があり、ベビーピンクに近いお色です。着丈…約73cmテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベビーピンク袖丈···長袖#シアーシャツ#ベビーピンク#スピックアンドスパン
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit93886.html
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