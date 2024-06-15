NIKE　ナイキ　トレーニングウェア　トップス　Ｍ\n2枚セット

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NIKE ナイキ トレーニングウェア トップス Ｍ2枚セット新品未使用匿名配送値下げ不可★トップス パープル Mサイズ￥4,400(税込)生地感はとってもサラサラで着やすいですパープルのカラーは可愛くもカッコよくも着れますバックの首元にストラップがついていてオシャレに見えNIKEさんの細部までのこだわりが感じられます乾きやすいのでお洗濯も楽チンです★トップス 薄紫 Mサイズ￥3,850(税込)可愛らしい藤紫のようなお色味です顔色を明るく見せてくれるカラーですシルバーのNIKEのロゴマークがデザインされていますコットン100%の素材なので部屋着やパジャマなどTシャツとして日常使いもできるので着回し力は抜群です丈感も若干長め#NIKE#レディース#ナイキ#ランニングカラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック