オーバーリネンシャツ　ライトベージュストライプ

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商品詳細
色···ライトベージュ柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖数年前に購入し、2度着用しました。カラーはベージュで、柄はストライプ。とても人気だったカラーです。リネンですが、わりとしっかりめの生地なので、今の日中の羽織とかでも使えるかもしれません。
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