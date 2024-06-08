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オーバーリネンシャツ　ライトベージュストライプ
商品番号 R67938921100
商品名

オーバーリネンシャツ　ライトベージュストライプ
ブランド名 バビロン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ライトベージュ柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖数年前に購入し、2度着用しました。カラーはベージュで、柄はストライプ。とても人気だったカラーです。リネンですが、わりとしっかりめの生地なので、今の日中の羽織とかでも使えるかもしれません。
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