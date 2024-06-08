オーバーリネンシャツ　ライトベージュストライプ

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色···ライトベージュ柄・デザイン···ストライプ袖丈···長袖数年前に購入し、2度着用しました。カラーはベージュで、柄はストライプ。とても人気だったカラーです。リネンですが、わりとしっかりめの生地なので、今の日中の羽織とかでも使えるかもしれません。