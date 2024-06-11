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ハワイアン ドレス バッグ ガーメント マウナロア フラダンス タパ③
商品番号 E55787060310
商品名

ハワイアン ドレス バッグ ガーメント マウナロア フラダンス タパ③
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドレスを最大5着運べるダンサーのマストアイテム、ガーメントバッグがリニューアル。内側にヘアクリップを付けられるバンドが2本、大小のメッシュポケット、大きめ袋ポケット、ハンガーの通し穴もついて機能性が上がりました。ステージに向かうフラダンサーを華やかな気分にしてくれます。ポリエステル素材で軽くて汚れに強いのもうれしいポイント。サイズ縦41.5cm　横60cm持ち手50cm全長154cm素材ポリエステル⚠️️注意事項⚠️☆当店、他にも出店しており在庫を共有してますので、在庫切れの場合はすぐに反映させていただいてますが、購入前にコメントお願いします。☆発送は佐川急便とクリックポスト（厚さ3cmまで）いずれかの発送となります。（※離島、沖縄の方は送料が別途かかりますため購入前に必ずコメントをお願いいたします。）\u2028☆基本1点での値引きはしておりません。\u2028☆当店通常販売価格に宅急便(680円)またはクリックポスト(200円)の送料をプラスさせていただいた金額が1点1点の販売価格になっておりますので、複数同梱発送のご購入をご希望の場合は２点目より送料分は値引きいたします。\u2028☆お使いのスマホ等により色の出方が異なります。多少の違いはご了承くださいませ。\u2028☆複数在庫がある商品につきましては画像の使いまわしをしております。ロゴや柄の出方が画像と異なる場合があります。ハワイアン雑貨、インテリアを多数出品同梱等ご連絡下さいませ☆\u2028ハワイアン雑貨　ハワイアンインテリア　ハワイ雑貨　ハワイインテリア　サーフ　サーフィン　サーファー　西海岸　ビーチハウス　ティアレ　ハイビスカス　ホヌ　モンステラ　プルメリア　フラダンスお好きな方いかがですか
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