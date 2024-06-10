お値下げしました。里麻　ジャケット3点おまとめ　　おまけ付き　美品

里麻サイズ表示 113点共裏地はついていません。写真2のジャケットコートは パイピングされていて縫製がとても綺麗です。バラ売り不可でお願い致します。写真10のトップス サイズLおまけです。定価4点 60000円位です。中古品及び自宅保管の旨ご理解下さいます方どうぞ宜しくお願い致します。お値下げ不可でお願いします。



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