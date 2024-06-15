ディズニー 40周年 トートバッグ 新品未使用

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ディズニー40周年トートバッグ新品未使用2023年4月にオンラインで購入してから袋から出さずに自宅保管してました。自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。半分に折っての発送となります。取手部分も折らせていただきます。80サイズでの発送予定です。