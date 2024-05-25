スライ。限定在庫無。希少。人気。トップス。カットソー。ノースリーブ。値引。特。

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【RUFFLEBLOUSE】うねうねとした透け感のある素材がかわいいブラウス。刺繍機械を使ってオリジナルのシャーリング加工を施し、生地の開発から拘りました。表面感があるのでフリルデザインも甘すぎず幅広い着こなしが楽しめます。これ一枚でシンプルなコーディネートも様になるアイテム。FREE：着丈:53.2||バスト:90||肩幅:37.3||裾まわり:97カラー···ブラウン、ゴールド。運気上がる。